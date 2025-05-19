Он говорит, что ответ на этот вопрос есть в Конституции.

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос турецкого журналиста относительно статуса Украины как внеблокового государства на переговорах, но дал понять, что это не будет темой для обсуждения.

"Что касается статуса - у Украины есть статус, он в конституции Украины, там все написано. Я уверен, что конституцию Турции вы знаете, если будет время - можете немного почитать и украинскую", - сказал украинский лидер, отвечая на вопрос, будут ли обсуждать на переговорах нейтральный статус Украины и невступление в НАТО, как того требует Российская Федерация.

Напомним, осенью 2018 года президент Петр Порошенко предложил внести изменения в конституцию и закрепить курс Украины на вступление в Европейский союз и членство в НАТО. Конституционный суд дал положительное заключение.

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Уже 7 февраля 2019 года одобренный Конституционным судом законопроект о закреплении курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию был поддержан депутатами Верховной Рады.

Россия против вступления Украины в НАТО

Внеблоковый или нейтральный статус означает, что государство не является членом ни одного военного союза и обязуется не вступать в них в будущем. В случае с Украиной это бы означало пересмотр курса на евроатлантическую интеграцию, закрепленную в Конституции.

На переговорах между украинской и российской делегациями в Стамбуле, кроме признания Крыма и еще четырех регионов российскими, представители Москвы требовали, чтобы Киев закрепил свой нейтральный статус в виде невступления в НАТО, а также отказался от присутствия иностранных войск на своей территории.

Напомним, Москва еще до полномасштабного вторжения постоянно уверяла, что вступление Украины в Североатлантический Альянс является "экзистенциальной угрозой" для ее безопасности.

После вступления в НАТО стран Балтии, Польши и Румынии, Украина оставалась "последним буфером" между Россией и НАТО. Кремль стремился, чтобы Украина оставалась в "серой зоне" - формально независимой, но уязвимой к российскому давлению.

Кроме того, Кремль использует "угрозу со стороны НАТО" для легитимизации войны против Украины, а также оправдания боевых действий и отправки солдат на фронт.

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