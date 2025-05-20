Наталья вспомнила, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в стране-агрессоре.

Победительница 14-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Наталья Никишина рассказала о жизни в РФ.

По словам девушки, из-за оккупации и боевых действий ее семья была вынуждена уехать из родного Луганска в Ростов-на-Дону к двоюродному брату ее матери. Тогда Наталья была подростком и не очень понимала, что происходит.

"Я, как ребенок, совершенно не понимала, что мы делаем, куда мы едем, чего мы собираемся... Единственное, что я помню об этих "человечках" - это, когда мы смотрим с нашего балкона и видим, как куча каких-то группировок делают что-то дикое - занимались мародерством, они разрушали все киоски возле нашего дома. Это было уже страшно", - вспомнила Никишина в интервью Славе Демину.

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Она также добавила, что пошла учиться в русскую школу, где над ней час издевались сверстники. О том периоде она сказала так:

"Я сталкивалась с буллингом за национальность, за внешность, за язык. И я была полненькой, возможно, также из-за переходного возраста. И это был очень тяжелый период. Я приходила на урок "Русская литература" и учительница не вела урок, а 40 минут рассказывала, что украинцы - нацисты, бандеровцы, какой там президент, все дебилы, все конченые. И когда она увидела меня на последней парте, она спрашивала, что это за девочка. А все такие: "Это новая девочка". И она говорит: "А ты откуда?", а я говорю: "Из Луганска". И она немножко обалдела. Но просто продолжила то, что она делала, и все. И ко мне было отношение специфическое".

Девушка отметила, что через некоторое время ее семья по телевизору увидела, как россияне откровенно манипулируют фактами и, например, кадры из Луганска показывают, как съемки из Донецка. Тогда Никишины решили любым образом вернуться в Украину. Они переехали в Киев, где Нататья наконец-то стала комфортно себя чувствовать.

"Я была в шоке от украинцев. Мне казалось, что они все улыбаются. Я почувствовала себя человеком, которого уважают, которого хотят здесь видеть, которого любят И это был такой период для того, чтобы почувствовать свой патриотизм в душе", - отметила победительница "МастерШеф".

Напомним, ранее актер Анатолий Белый рассказал о жизни в РФ и почему решил уехать в другую страну.

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