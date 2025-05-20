Один из пользователей рассказал, что за работу в свободное время в его компании платят премию.

Официальная работа в Украине регулируется Кодексом законов о труде, и в документе говорится, что за отработанный год сотруднику должны предоставлять не менее 24 календарных дня отпуска, при этом по просьбе работника дни для отдыха могут разрешить использовать по частям, но есть такое условие – основная их часть не должна быть меньше, чем две недели.

Наших земляков интересует, можно ли работать во время отпуска в Украине, и ответ есть в Кодексе. В документе указано, что в серьезных случаях, в том числе для предотвращения несчастных случаев или последствий аварий, а также стихийных бедствий, работодатель имеет право отозвать сотрудника из отдыха.

При этом для отзыва необходимо согласие сотрудника, и ему должны заплатить за неиспользованную часть отпускных дней. Интернет-пользователи на портале Kidstaff поделились мнениями насчет того, нормально ли, когда руководство "дергает" подчиненных в отпускной период.

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Нужно ли отвечать на звонки в отпуске

В Кодексе законов о труде четко указано, в каких случаях человека можно отзывать из отпуска и при этом за работу ему должны заплатить. Если же ничего серьезного не произошло, согласно законодательству, человек имеет полное право просто отдыхать и забыть о работе. Но в разных компаниях есть и негласные "законы". Один из интернет-пользователей поделился, что его работодатель, в случае "дергания" человека во время отдыха, дает ему премию в размере суммы, которую тот зарабатывает за один или два дня.

Еще один юзер написал, что постоянно находится на связи с начальниками, но при этом в рабочее время у него есть определенные свободы, и его такое положение вещей устраивает. Кроме того, несколько пользователей рассказали, что также всегда вынуждены быть в контакте с руководством, поскольку у них нет замены.

У ряда интернет-пользователей жесткая позиция насчет того, можно ли не отвечать работодателю во время отпуска:

Один украинец уверен, что с людьми поступают так, как они позволяют это делать.

Второй твердит, что отвечать работодателю в отпуске – это адекватно только для неадекватов.

Третий юзер посоветовал не отвечать, поскольку в противном случае такое "дергание" не закончится.

Подводя итоги, по закону вот что будет, если работать во время отпуска, - человеку должны заплатить. Но, если официально отзыв из отпуска не был оформлен, то сотрудник может получить за свою работу просто "огромное спасибо".

Ранее УНИАН писал, сколько нужно денег для жизни в Киеве. Один из интернет-пользователей поделился мнением, что в столице тысяча евро или долларов - "это как минималка".

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