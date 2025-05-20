Вместо того, чтобы ввести против Путина сокрушительные санкции, Трамп заговорил о возможности РФ вести бизнес с США.

Вместо того, чтобы ввести против России сокрушительные санкции, на которые некоторые надеялись, президент США Дональд Трамп назвал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "замечательным" и сказал, что Россия имеет "огромную возможность" вести бизнес с США, когда закончится война в Украине, пишет The Times.

Выгодным для Путина является и то, что Трамп может отказался от участия Соединенных Штатов в переговорах по Украине. В издании напомнили, что глава Белого дома даже предположил, что их может провести Папа Римский в Ватикане, и заявил, что конфликт "может быть урегулирован только между двумя сторонами".

"Трамп впервые предложил 30-дневное прекращение огня в марте. С тех пор Путин уклонялся от этой идеи, уклонялся от нее и мешал - делал все возможное, кроме принятия перемирия. Эта задержка позволила российским войскам сосредоточиться для нового наступления", - говорится в материале.

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В статье подытоживается, что после этого разговора двух президентов "слабая надежда на санкции США и усиление решимости Трампа выглядит менее реалистичной, чем когда-либо".

Итоги разговора Трампа с Путиным

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп отказался ввести санкции против России, поскольку, по его словам, существует шанс на прогресс в переговорах. "Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать. И если вы это сделаете (введете санкции против России, - ред.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", - сказал президент США.

В Европе ошеломлены разговором Путина и Трампа, опасаются предательства интересов Украины. Лидеры европейских государств опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит его максималистские требования и уступит интересы Украины в своей спешке прекратить боевые действия, писало Financial Times.

Тем временем США готовятся выйти из переговоров. "Украина и Россия должны разговаривать напрямую, как только они могут", - сказал Трамп после разговора с Путиным. Местом переговоров он даже предложил Ватикан, что лишь подчеркивает готовность США отойти на второй план.

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