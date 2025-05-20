Он не прекращает верить в желание Путина закончить войну.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не будет вводить санкции против России, поскольку существует шанс на прогресс в переговорах.

"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать. И если вы это сделаете (введете санкции против России, - ред.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", - цитирует Трампа CNN.

Во время выступления в Овальном кабинете политик также сказал журналистам, что в телефонном разговоре спросил у кремлевского правителя Путина, когда тот планирует прекратить кровопролитие в Украине:

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"Я сказал: "Когда мы закончим это кровопролитие, эту кровавую баню?". Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить".

По словам Трампа, если бы он считал, что не может помочь, то отошел бы от переговоров. "Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", - добавил он.

Угрозы ввести новые санкции против РФ

По данным западных СМИ, отказ Трампа ввести новые санкции против России после телефонного разговора с Путиным вызвал разочарование среди союзников США в Европе.

Особенно учитывая то, что именно Трамп еще совсем недавно обещал принять жесткие меры против Москвы в случае, если та не пойдет на мир.

В начале мая американский президент публично пригрозил Кремлю беспрецедентными экономическими последствиями, если тот не прекратит огонь в Украине и не согласится на участие в мирном урегулировании.

Однако уже 19 мая, после двухчасового разговора с Путиным, риторика снова изменилась. Трамп назвал беседу "отличной" и объявил о старте "немедленных переговоров" в Стамбуле - инициативы, предложенной именно Кремлем. Никаких новых санкций не прозвучало, а упоминания о давлении полностью отсутствовали.

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