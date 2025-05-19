Президент подчеркнул, что выводить украинские войска с украинских же территорий никто не будет.

По итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом правитель РФ Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о потенциальном меморандуме.

"Я так понимаю, что они это обсуждали с Путиным, с российской стороной, что на двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом уже к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору. Меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня, скажем так. Пока что для меня это неизвестно. В любом случае, если российская сторона предложит меморандум, и я думаю, что это не будет секретом, потому что всегда эта информация каким-то образом в публичном пространстве появляется. Я думаю, что с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформировать свое видение соответственно, как мы это видим", – заявил глава государства на брифинге.

Он отметил, что, насколько ему известно из разговора с Трампом, Москва хочет направить Украине соответствующий меморадум, где будут заложены принципы, касающиеся не только прекращения огня.

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"Я не могу предоставить вам ответа относительно того, что будет вложено в меморандуме, поскольку не имею этой информации. Для меня, мои принципы – это те, которые известны президенту Трампу", – акцентировал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что выводить украинские войска с украинских территорий никто не будет:

"Это конституционный долг мой, это обязанность наших военных, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас есть оккупированные территории из-за агрессии. И никто сдавать свои земли, свои территории, своих людей не будет".

По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался с президентом Трампом и его командой.

"Если РФ ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит они не хотят, чтобы было прекращение огня. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", – резюмировал украинский президент.

Разговор Трампа и Путина

Как известно, 19 мая состоялся разговор президента США Трампа с правителем РФ Путиным. По сообщениям СМИ, перед разговором с Путиным Трамп спрашивал у Зеленского, какие темы им стоит обсудить.

По итогам беседы с Путиным глава Белого дома сказал, что Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры. По его словам, "условия будут согласованы двумя сторонами – как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому".

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