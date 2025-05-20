Теперь ученые могут изучать турбулентность в гораздо более широком диапазоне масштабов.

Турбулентность встречается повсеместно в нашей жизни - от кофейных чашек до океанских волн. Это мощное состояние распространяется на всю галактику и Вселенную, но оно остается одной из главных неразрешенных загадок физики, пишет Interesting Engineering.

Международная группа ученых под руководством Принстонского университета и Университета Торонто провела исследование, в рамках которого они провели самое крупное в мире моделирование намагниченной турбулентности. Масштаб их работы потребовал вычислительных усилий, сравнимых с одновременной работой 140 000 компьютеров.

"Если рассматривать эти масштабные моделирования в перспективе, то если бы мы начали их на одном ноутбуке, когда люди только одомашнили животных, то сейчас они бы только заканчивались. К счастью, используя потрясающие ресурсы Суперкомпьютерного центра Лейбница, мы можем распределить рабочую нагрузку между тысячами компьютеров, чтобы ускорить вычисления", - поделился постдокторант факультета астрофизических наук Принстонского университета Джеймс Битти.

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В центре моделирования оказалась турбулентность галактического типа. Ученые обнаружили существенные отличия от давно существующих астрофизических моделей.

Исследователи заметили, что магнитные поля оказывают сильное влияние на то, как энергия каскадирует в космическом пространстве. Например, моделирование показало, что магнитные поля в межзвездной среде уменьшают мелкомасштабные турбулентные движения и усиливают специфические волнообразные явления, которые называют Альвеновскими волнами.

Ученые рассказали, что во время моделирования был создан массивный виртуальный куб, каждая сторона которого охватывает 10 080 единиц. Это самая большая симуляция намагниченной турбулентности из когда-либо созданных. Благодаря этому ученые могут изучать явления в гораздо более широком диапазоне масштабов, чем это было возможно ранее.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что скрытый источник чистой энергии может питать Землю в течение 170 000 лет. Они считают, что этот природный газ может стать ключевым компонентом для смягчения последствий изменения климата.

Кроме того, исследователи доказали, что время замедляется во время тренировок. Полученные выводы предлагают "интригующий первый взгляд на то, как может быть искажено наше восприятие времени".

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