В Харькове на сегодня, 20 мая, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, днем в Харькове ожидается гроза.
И уровень опасности объявлен и по территории Харьковской области, где днем также будут греметь грозы.
По прогнозам синоптиков, сегодня на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха по области днем составит 13-18°. В Харькове также ожидается кратковременный дождь, а столбики термометров покажут 14-16°.
Погода в Харькове
21 мая на Харьковщине сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 17-22°.
22 мая будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь, возможны грозы. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12° тепла, днем 18-23°.
23 мая погода будет оставаться переменно облачной, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем 20-25°.