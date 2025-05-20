В городе и области сегодня действует предупреждение о непогоде.

В Харькове на сегодня, 20 мая, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, днем в Харькове ожидается гроза.

И уровень опасности объявлен и по территории Харьковской области, где днем также будут греметь грозы.

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По прогнозам синоптиков, сегодня на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха по области днем составит 13-18°. В Харькове также ожидается кратковременный дождь, а столбики термометров покажут 14-16°.

21 мая на Харьковщине сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 17-22°.

22 мая будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь, возможны грозы. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12° тепла, днем 18-23°.

23 мая погода будет оставаться переменно облачной, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем 20-25°.

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