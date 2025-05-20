Большинство людей ассоциируют этот испанский город с вечеринками, но у него есть еще одна сторона.

Приближается лето, а значит все больше людей решают, куда же отправиться на отдых. Для тех, кто рассматривает проведение отпуска в Европе, идеальным направлением может стать Испания.

Британский ресурс Express отмечает, что береговая линия Испании простирается более чем на 8 000 километров, поэтому выбрать один пляж как лучший может быть довольно сложно. Однако есть один, который называют самым чистым в Европе. И речь идет о пляже Леванте, что в Бенидорме.

Большинство людей ассоциируют Бенидром с вечеринками, но у него есть еще одна сторона, о которой многие не догадываются. О ней рассказал певец Аса Эллиотт.

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"Это пляж Леванте в Бенидорме. Здесь есть пальмы, прекрасный чистый песок, шезлонги, если хотите, можно прогуляться в обоих направлениях, по всей длине пляжа Леванте. Это потрясающе, и вдоль всего пляжа есть рестораны, магазины, множество мест, где можно выпить кофе и просто отдохнуть", – добавил он.

В пределах пешей доступности от пляжа Леванте также можно найти старый город и пляж Поньенте, который является совсем другим. Там туристы могут увидеть больше испанского и попробовать более аутентичные тапас.

В комментариях под роликом мужчины пользователи делились собственными мыслями об этом месте для отдыха:

"Люди, которые критикуют Бенидорм, – это люди, которые там никогда не были! Здесь есть что-то для каждого!" – написал один из пользователей.

"Бенидорм – это фантастика. Пляж замечательный, а старый город – полная противоположность тому, что люди думают о Бенидорме", – отметил другой человек.

Лучшие города для жизни в Испании

Ранее мы рассказывали об испанских городах, которые являются лучшими для жизни в той стране. Первую строчку в рейтинге заняла Малага, где, как говорят эксперты, "процветает сообщество экспатов".

В тройку лидеров также вошли Сотогранде и Мадрид. Столица Испании привлекает иностранцев, в частности, хорошим аэропортом и железнодорожным вокзалом, который обеспечит быстрый доступ к другим крупным городам страны.

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