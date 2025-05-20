Воздушные силы сообщают о передвижении дронов.

Этой ночью украинские военные предупреждают об угрозе ударных дронов-камикадзе, которые в очередной раз запустила по Украине Российская Федерация.

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Согласно данным Командования Воздушных сил ВСУ от 01:19, сейчас российские беспилотники фиксируют в небе над следующими областями:

Видео дня

на северо-западе Харьковщины, курс - юго-западный;

в центральной части и на юге Сумщины, курс - западный/юго-западный;

на севере Донецкой области, курс - юго-западный;

на западе Донецкой области, курс - северо-восточный;

на востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;

на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный.

Дроновые атаки на Украину

Как известно, войну в Украине не зря называют "войной дронов" - обе страны модернизируют и расширяют свои арсеналы беспилотных летательных аппаратов, внедряя новые технологии и тактики для повышения эффективности на поле боя.

БПЛА типа "Shahed" оккупанты используют и для террора украинских городов. Сначала Россия закупала их у Ирана, однако затем обустроила производство этих беспилотников на своей территории.

Еще в начале года сообщалось, что россияне начали начинять боевую часть дронов-камикадзе типа "шахед" шрапнелью. А этой весной стало известно, что в Киеве сработали "отсроченные" кассетные боеприпасы, которые сбросили с БПЛА.

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