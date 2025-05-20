Этой ночью украинские военные предупреждают об угрозе ударных дронов-камикадзе, которые в очередной раз запустила по Украине Российская Федерация.
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Согласно данным Командования Воздушных сил ВСУ от 01:19, сейчас российские беспилотники фиксируют в небе над следующими областями:
- на северо-западе Харьковщины, курс - юго-западный;
- в центральной части и на юге Сумщины, курс - западный/юго-западный;
- на севере Донецкой области, курс - юго-западный;
- на западе Донецкой области, курс - северо-восточный;
- на востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный.
Дроновые атаки на Украину
Как известно, войну в Украине не зря называют "войной дронов" - обе страны модернизируют и расширяют свои арсеналы беспилотных летательных аппаратов, внедряя новые технологии и тактики для повышения эффективности на поле боя.
БПЛА типа "Shahed" оккупанты используют и для террора украинских городов. Сначала Россия закупала их у Ирана, однако затем обустроила производство этих беспилотников на своей территории.
Еще в начале года сообщалось, что россияне начали начинять боевую часть дронов-камикадзе типа "шахед" шрапнелью. А этой весной стало известно, что в Киеве сработали "отсроченные" кассетные боеприпасы, которые сбросили с БПЛА.