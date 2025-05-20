Представители Украины также рассказали, как чувствуют себя после шоу.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" в Швейцарии уже завершился. А вчера, 19 мая, представитель Украины - группа Ziferblat вместе с украинской делегацией вернулись в Киев.

Соответствующее видео с вокзала музыканты опубликовали в своем Instagram. Кстати, встречать артистов пришло немало поклонников. Они стояли возле поезда и громко пели песню "Bird of Pray", с которой Ziferblat занял 9 место на конкурсе.

"Конечно, мы устали, но это незаурядное событие для каждого музыканта участвовать в "Евровидении", - сказал в комментарии Суспільному вокалист Даниил Лещинский.

Также другой участник группы Валентин Лещинский отметил, что за время пребывания в Базеле они успели подружиться с конкурсантами из разных стран.

"Общение с другими участниками - это самый прикольный момент. Очень подружились с представителями Португалии, Литвы и Латвии", - добавил артист.

К слову, в гранд-финале конкурса участвовало 26 стран. Победителем "Евровидения-2025" стал представитель Австрии - певец JJ с песней "Wasted Love", который получил суммарно 436 баллов от жюри и зрителей. Вторую строчку заняла представительница Израиля - Юваль Рафаэль, а третьим стал представитель Эстонии - Tommy Cash.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко объяснил, из-за чего группа Ziferblat не попала в ТОП-5 на "Евровидении-2025".

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