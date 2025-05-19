Стороны договорились продолжить диалог по всем вопросам.

19 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился более двух часов.

По итогам разговора помощник российского правителя Федор Ушаков провел брифинг, сообщают росСМИ. Отмечается, что беседа Трампа и Путина была "откровенной и конструктивной, прошла во взаимоуважительном ключе".

По словам Ушакова, лидеры обсудили отношения между США и Россией и высказались за их нормализацию в будущем. Он добавил, что Трамп видит РФ "как одного из важнейших партнеров США".

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Стороны также обсудили обмен заключенными – в Кремле заявили, что обсуждаются планы обмена по формуле 9 на 9. Кроме того, Трамп и Путин не исключают проведения встречи, однако ни место, ни сроки пока не определены.

Во время разговора лидеры США и РФ также затронули войну в Украине. Отмечается, что о временных рамках для достижения возможного прекращения огня речи не шло.

Ушаков также рассказал, что во время разговора Трамп и Путин обращались к друг другу по имени и "никто из них не хотел класть первым трубку". Стороны договорились продолжить диалог по всем вопросам. Помощник Путина добавил, что Трамп сказал правителю РФ, что тот может звонить ему в любой момент.

При этом Ушаков анонсировал визит Трампа в Россию "после завершении конфликта". По его словам, американский президент приедет к россиянам "как к одному из важнейших партнеров для США на торгово-экономическом направлении".

Разговор Трампа и Путина: другие заявления

Российский диктатор Владимир Путин по итогам разговора с Трампом заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. По его словам, прекращение огня на фронте "возможно по достижении соответствующих договоренностей".

При этом Дональд Трамп по завершению беседы с Путиным заявил, что Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры.

"Условия будут согласованы между двумя сторонами – как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже", – добавил он.

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