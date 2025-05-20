Валерий также рассказал, как относится к подобным музыкальным конкурсам.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался о группе Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Сначала артист отметил, что участие в подобном шоу всегда открывает новые возможности для молодых исполнителей.

"Евровидение" - это окно возможностей для исполнителей со всего мира. Лично я не являюсь поклонником таких конкурсов, но нашим ребятам участие в таком масштабном шоу точно поможет. Быть частью мирового шоу-бизнеса показательно", - отметил Валерий в интервью для издания Апостроф.

Видео дня

Харчишин подчеркнул, что лично знаком с участниками группы Ziferblat. Певец оценил выступление украинцев с песней "Bird of Pray" на "Евровидении-2025" в Базеле так:

"С артистами из группы Ziferblat я был знаком задолго до того, как они стали популярными. Та эмоциональная песня, которую они создали, довольно неординарная для мейстрима и может немного надуть волн в мировой шоубиз, потому что она не является стандартом. Ziferblat - молодцы".

К слову, 17 мая состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран. Украина заняла 9 место, набрав суммарно 218 голосов от жюри и зрителей. Победителем шоу стал представитель Австрии - певец JJ с композицией "Wasted Love".

Напомним, ранее группа Ziferblat после "Евровидения-2025" вернулась в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: