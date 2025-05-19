Трамп обещал завершить ее за первые 24 часа своего пребывания на посту президента США, но до мира еще далеко.

В Европе "ошеломлены" итогами разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, а также описанием того, о чем были достигнуты договоренности.

Об этом сообщает Financial Times. Сразу после беседы с Путиным Трамп проинформировал о ее содержании президента Украины Владимира Зеленского вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

Недавно назначенный на должность канцлера Германия Фридрих Мерц заявил, что все участники разговора "подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня".

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Издание отмечает, что разговор Путина и Трампа состоялся на фоне того, как на прошлой неделе правитель РФ отказался от участия в переговорах в Турции, которые сам же инициировал. Тогда американский президент заявил, что пока он и Путин не встретятся лично, "ничего не произойдет".

В последние недели дипломатические усилия, направленные на завершение войны РФ против Украины, активизировались. И хотя Трамп обещал завершить ее за первые 24 часа своего пребывания на посту президента США, до мира еще далеко.

"В европейских столицах лидеры опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит его максималистские требования и уступит интересы Украины в своей спешке прекратить боевые действия", – констатируют авторы.

Разговор Трампа и Путина: основное

19 мая состоялся разговор президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным. Перед звонком американский лидер спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского о том, какие темы он должен затронуть.

После завершения разговора Трамп заявил, что Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры. Он также добавил, что "условия будут согласованы двумя сторонами – как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому".

В то же время правитель РФ Путин сказал, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время прекращение огня, по его словам, возможно после "достижения соответствующих договоренностей".

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