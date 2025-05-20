США продолжают верить, что Россия договороспособна, подчеркнул Подоляк.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина ничего не изменил, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился. Украина по-прежнему предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращение огня - повсеместное, длительное, обязательное", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Европа полностью поддерживает в этом Украину, ведь "абсолютно четко понимает все риски, которые несет и сама война, и ее отсроченные последствия". Между тем "США по-прежнему остались глобальным посредником, который все еще считает, что Россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнес/интересов".

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"И есть неизменная позиция России, которая по-прежнему хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня. И есть какое-то навязчивое состояние "поиска и устранения первопричин войны", хотя единственная настоящая причина - сам факт неспровоцированной агрессии РФ", - добавил советник руководителя ОП.

Выводы из разговора Трампа и Путина

В Европе ошеломлены разговором Путина и Трампа, там опасаются предательства интересов Украины. Лидеры европейских государств считают, что президент США может заключить сделку с российским правителем, которая удовлетворит его максималистские требования и уступит интересы Украины в своей спешке прекратить боевые действия, писало Financial Times.

Издание The Times отметило, что надежды на санкции США против РФ стали еще более призрачными, ведь вместо того, чтобы ввести против России сокрушительные ограничения, на которые некоторые надеялись, президент Соединенных Штатов назвал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "замечательным" и сказал, что Россия имеет "огромную возможность" вести бизнес с США, когда закончится война в Украине,

Телефонный разговор Трампа с Путиным в понедельник не стал прорывом - наоборот, он показал, насколько маловероятным сейчас является прекращение войны в Украине, считает CNN. Когда Трамп после этих переговоров объявил, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры "как только они могут" о прекращении огня и, наконец, завершении войны, несмотря на то, что боевые действия продолжаются, он фактически поддержал подход Кремля.

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