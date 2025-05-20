Враг отправляет свои группы просто по открытым полям, чтобы основной силе стало понятно откуда ведется наш огонь, откуда взлетают наши дроны, говорит пресс-офицер бригады НГУ.

Под Покровском россияне давят постоянно, штурмы не прекращают: в серое время суток накапливают силы и утром идут в новое наступление.

Об этом рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин в эфире Киев24.

"Пытаются давить постоянно, меняя тактику с малых пехотных групп на штурмы более крупных масштабов, механизированные и также двухколесные штурмы, которые как новинка появилась массово у них. И фактически штурмы не прекращаются. Это могут быть маленькие - 2, 3, 5 малые пехотные группы, а могут быть большие с помощью техники и при поддержке артиллерии, РСЗО", - отметил он.

Видео дня

По словам Бакулина, в больших массированных штурмах могут участвовать до 90 человек живой силы противника. Но может быть меньше живой силы, а больше именно тяжелой бронированной техники.

"Враг пытается накапливаться в серое время суток. Это под утро и когда начинает темнеть. А как только он накапливается, наступает световой день, враг начинает идти по всей линии в зоне ответственности нашей бригады", - сказал он.

При этом Бакулин отметил, что россияне специально начали отправлять свои группы в штурм просто по открытой местности.

"Если раньше мы смотрели за тем, как маленькими группами они идут по посадкам, то сейчас можно наблюдать за тем, как они идут просто по полям. Это делается для того, чтобы основная сила и их "крылья" увидели откуда ведется огонь, откуда взлетают наши дроны", - пояснил тактику Бакулин.

Также он отмечает, что оккупанты сдаются в плен, если остаются наедине.

Война в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, российские войска все чаще используют мотоотряды - тактику быстрого прорыва с помощью мотоциклов, багги и скутеров. Хотя оккупанты и несут большие потери, эта стратегия позволяет обходить традиционные оборонительные системы Украины и истощает ВСУ, пишет The Telegraph.

Военный эксперт Павел Нарожный привел пример, что в частности в Покровске только за один штурм было уничтожено 100 мотоциклов и 240 военных. Атаки мотоотрядов сейчас составляют от 20 до 25 процентов российских атак. Украине трудно выдерживать такие непрерывные атаки, объясняет эксперт.

Цель не в уничтожении пехоты, а в проникновении в тыл для удара по минометным расчетам и операторам дронов - специалистам, которых трудно заменить.

Вас также могут заинтересовать новости: