Справиться с этой задачей за отведенное время смогут единицы.

Визуальные головоломки приобрели большую популярность среди интернет-пользователей и часто становятся вирусными в социальных сетях. Все потому, что они не только дают весело провести время, но и полезны для мозга.

УНИАН подготовил для вас новое задание, которое проверит вашу наблюдательность и внимательность к деталям. Ниже вы увидите рисунок с русалочкой в море. Где-то на нем мы спрятали чашку.

Вам нужно найти спрятанный объект. Причем, сделать это необходимо очень быстро, ведь на все у вас будет всего 5 секунд.

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Чтобы разгадать эту оптическую иллюзию, нужна незаурядная сноровка, внимание к деталям, навыки дедукции и хорошая наблюдательность. Сочетание этих способностей поможет вам достичь своей цели и стать частью тех 2% пользователей, которые смогли найти ответ за считанные секунды.

Готовы? Время пошло!

Тик-так. Ваши 5 секунд, отведенные на поиск чашки, истекли. Удалось ли вам ее заметить? Если вы справились, можете собой гордиться, ведь уложиться в такое ограниченное время было довольно трудно.

Если вы не нашли чашку, попробуйте вернуться к рисунку и поискать еще, но уже без таймера.

Правильный ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Почему бы не проверить свою наблюдательность в головоломке, где надо найти собаку среди коров? Сделать это необходимо всего за 8 секунд, поэтому не медлите с поисками.

Если вы хотите более сложное задание, у нас есть для вас сложная оптическая иллюзия. Перед вами появится изображение с десятками желтых цветов. Где-то среди них мы спрятали банан, который надо найти за 7 секунд.

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