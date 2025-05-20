Несколько ближайших дней температура будет повышаться, а потом снова значительно похолодает.

В ближайшие дни погода в Киеве будет нестабильной. Ожидаются значительные колебания температуры и осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"20-24 мая в Киевской области и в г. Киеве рассчитываем на неустойчивую погоду с колебаниями температуры, атмосферного давления и влажности воздуха", - говорят синоптики.

По их данным, сегодня еще будет прохладно, а в дальнейшем ожидается постепенное приятное потепление, днем - до +20°...+24°. Однако такая теплая погода продлится недолго.

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"В субботу снова ощутимое снижение температуры, но непродолжительное!" - предупреждают синоптики.

По их данным, сегодня на Киевщине местами ожидается кратковременный дождь, в среду и четверг будет без осадков, в пятницу - местами небольшой, а в субботу - местами умеренный дождь.

В Украину идет долгожданное потепление. Вскоре наше государство окажется среди самых теплых стран Европы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в четверг и пятницу в большинстве регионов Украины ожидается теплая погода с температурой +20...+25 °C. В то же время на западе страны 23 мая атмосферный фронт несколько снизит температуру до +15...+20 °C.

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