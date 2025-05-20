Даниилу запрещали петь врачи.

Солист украинской группы Ziferblat Даниил Лещинский рассказал, с какими трудностями столкнулся перед поездкой в Базель на международный песенный конкурс "Евровидение-2025".

Певец признался, что у него были проблемы с голосом. Более того, врачи запрещали ему петь, потому что обнаружили воспалительный процесс в гортани.

"Перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение тому, чего боялся больше всего - хронический ларингит. Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пати, или вообще раньше) - пока неизвестно", - написал Даниил в Telegram-канале группы.

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Несмотря на советы медиков, Лещинский все равно решил продолжать петь и поехал вместе с другими участниками группы на конкурс. Однако под наблюдением врачей все же пытался улучшить ситуацию.

"Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами. Мои ягодицы еще надолго запомнят это", - добавил певец.

К слову, группа Ziferblat в гранд-финале "Евровидения-2025" получила суммарно 218 баллов от жюри и зрителей и заняла 9-е место в конкурсе. Первое место получил представитель Австрии - артист JJ с песней "Wasted Love".

Напомним, ранее известный украинский певец оценил песню Ziferblat на "Евровидении-2025".

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