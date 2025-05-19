Заявления политиков не свидетельствуют о том, что президент США оказывал давление на Путина.

Украина и ее союзники будут разочарованы и встревожены результатами телефонного разговора президента США Дональда Трампа и кремлевского правителя Путина.

Такое мнение высказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт. В Кремле заявили, что политики даже не обсуждали введение санкций за отказ от прекращения огня, а в Белом доме - что Россия якобы выступает за мирное прекращение войны:

"Я думаю, что европейские лидеры и Украина будут очень разочарованы тем, что Дональд Трамп, похоже, не оказывает большего давления на Владимира Путина. Они надеялись, что это будет тот момент, когда Трамп выполнит свои угрозы оказать давление и подтолкнет его к прекращению огня".

Журналист считает, что Европу может обеспокоить именно отсутствие прогресса в вопросе внедрения санкций, которыми Трамп неоднократно угрожал России. На Западе это воспримут как новую попытку Москвы затянуть время, отказываясь от 30-дневного прекращения огня.

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По словам Беннетта, несмотря на то, что прошло уже много времени, на самом деле в переговорах мало что изменилось. Слова Путина о том, что перемирие возможно только после достижения определенных договоренностей, практически повторяет заявления российской стороны в течение двух последних месяцев.

Разговор Трампа с Путиным

Как известно, сегодня президент Соединенных Штатов Америки провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным, главной темой которого стало прекращение войны в Украине.

Несмотря на позитивный тон разговора, конкретных договоренностей о немедленном прекращении огня достигнуто не было. Трамп охарактеризовал разговор как "отличный" и объявил о начале "немедленных" переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня.

Он также предложил Ватикан как возможное место для проведения мирных переговоров, отметив, что Папа Римский Леон XIV проявил заинтересованность в их проведении.

Путин назвал разговор с Трампом "откровенным и содержательным". Он подтвердил готовность России работать над мирным соглашением, но подчеркнул, что прекращение огня возможно только после достижения определенных условий.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп неоднократно обещал наказать Россию за отказ от перемирия и переговоров с Украиной. Однако после того, как Москва отказалась пойти на прекращение огня, а Путин не стал лететь на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, ничего не изменилось.

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