Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. И сразу успел заявить о том, что переговоры между РФ и Украиной "начнутся немедленно". А так же о том, что Россия намерена торговать с Соединёнными Штатами и это, дескать, очень выгодно. И что выгода ожидает Украину. Неоднозначные заявления? Отнюдь.

Для начала, напомню логику действий Трампа, если ограничиться "треугольником" интересов на украинском направлении:

Обеспечить быстрое прекращение огня. Желательно до американо-китайского саммита, который пройдёт летом этого года. То есть, выйти с позицией, где США являются драйвером мирного процесса и они определяют конфигурацию и рамки соглашений. В противном случае, придётся просить помощи Си. А это означает, что и MAGA не работает, и Пекин входит со своими интересами в регион как "миротворец"; Изменить подходы политики США на украинском направлении и продемонстрировать избирателю политику получения выгоды для Соединённых Штатов. Это сделка о ресурсах. Проще говоря, Трамп показывает избирателю, что уже оказанная Украине помощь "окупилась" и дальше будет приносить доход. Попытаться продемонстрировать новые подходы к политике на российском направлении. Если очень просто: за счёт развития экономических отношений с Москвой попытаться сыграть в сдерживание Пекина. И не позволить России пройти "точку невозврата" в процессе усиления технологической и экономической зависимости от Китая.

Суть проста — экономика РФ всё больше становится зависимой от КНР. И для США важно не допустить прохода "точки невозврата" в этом процессе.

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Теперь интересы Путина. Мир и торговля? Нет. Для Путина важно подтвердить амбиции России на статус глобальной супердержавы. Но тут есть одна проблема: без явной "картины победы" такое невозможно. Поскольку и КНР, и США устраивает ситуация ослабления российского влияния в мире. Но не устраивает вариант разгрома любой из сторон в российско-украинской войне.

Путин осознаёт риски усиления зависимости от Китая и пытается торговаться с США (а в перспективе - с ЕС), дабы найти новый баланс. Процессу мешает война. Но и выход на мир без "картины победы" для России не вариант. Поэтому воевать Кремль настроен достаточно долго. Как минимум, провести летнюю кампанию (то есть, наступление в период с июня до, примерно, начала ноября), чтобы попытаться добиться выгодного положения на фронте. Ставить из-за этих планов трек переговоров с Трампом Путину так же не хочется. Поэтому была использована идея с "прямыми переговорами в Турции". Кратко: попытаться разделить переговорные треки РФ-Украина, РФ-США и, возможно, РФ-ЕС. То есть, вычленить "украинскую проблему", чтобы она вместо определяющего фактора в отношениях со странами западной цивилизации, стала просто фоном.

Такое Россия уже проворачивала в 2022 при заключении "Зерновой сделки". Там были документы о режиме судоходства. И параллельно (формально никак не связанная с ними) Генеральная лицензия №6 (сейчас уже General License 6D), которая освобождала от санкций все (!) российские удобрения. В 2025 идея та же — затянуть Украину в бесконечные разговоры и споры — в некий аналог "трёхсторонней контактной группы" в рамках "Минска-2" и, при этом вести отдельный диалог с Вашингтоном и Европейскими столицами. Где каждую якобы "уступку" на украинском направлении продавать как основание для уступок со стороны США и ЕС. При этом, не решать вопрос по сути.

Ряд европейских лидеров прекрасно понимают данную логику и поэтому выступают за формат "перемирие, потом переговоры". К ним присоединяется Турция, для которой выход России из войны с сильными позициями является угрозой политике распространения своего влияния на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе и в Черноморском регионе (и даже в Африке, кстати).

Но слабое место в этой формуле - США. Смотрим на триаду интересов Трампа. Бонусы на украинском направлении он уже получил. Два остальных вопроса были в подвешенном состоянии, поскольку переговоры по окончанию войны и переговоры о сотрудничестве с РФ были связаны в один пакет. Путин дал подсказку — треки можно разделить. Ведь "переговоры" в Стамбуле прошли. Трамп принял идею и сейчас предлагает зафиксировать ситуацию. Где есть российско-украинские переговоры (к которым интерес у Белого Дома есть, но он не определяющий). И есть разговор о совместном бизнесе Москвы и Вашингтона. Тут интерес колоссальный. Тем более, что РФ предлагает полезные ископаемые, энергетику, логистику и совместную торговлю углеводородами в Европе.

Таким образом, нас будут вынуждать идти на продолжение "прямых переговоров". Но проку от этого будет мало.

Путину нужна "картина победы". То есть, успехи на фронте плюс уступки со стороны США, ЕС и НАТО. Кстати, первую Трамп дал "авансом" заявив, что Украина вряд ли станет членом НАТО. Поэтому будут регулярные встречи при достаточно интенсивных боевых действиях.

Параллельно Трамп будет пытаться договориться с Путиным. Не только по стратегическим вопросам (ресурсы, Арктика), но и по вопросам "быстрой выгоды". А это - возврат России на европейский рынок нефти и газа. Но уже через прокладку — некую российско-американскую компанию.

Может ли это стать драйвером к миру? Нет! Даже если будут черновые договорённости, США могут подождать до осени — периода резкого роста спроса на газ в Европе. Что совпадает по срокам с получением ясности в успешности, либо провале российской летней военной кампании.

Ситуация сложная, но не безвыходная. Помним, что идея "разделить переговорные треки" и идеи Трампа о бизнесе с Путиным не приводят в восторг целый ряд государств. А это означает, что украинским делегациям будет крайне важно проводить консультации в вырабатывать систему взаимодействия с европейскими партнёрами и с Турцией. А так же (что очень не понравилось бы Трампу, но имело бы эффект), попробовать создать свой трек консультаций с КНР, Бразилией и Индией — ядром БРИКС. Задача — к осени иметь, желательно уже формальный (оформленный системой договоров) механизм сотрудничества, как минимум, со странами Старой Европы + Британией + Турцией. И переговорный трек с ядром БРИКС. При таком варианте Трампу и Путину будет крайне сложно реализовать свои идеи о совместном бизнесе ценой Украины.

Игар Тышкевич, политический аналитик