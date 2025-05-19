Он призвал не решать ничего относительно Украины без самой Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждалось во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Он поднял вопрос прекращения огня и готовности Соединенных Штатов Америки пойти на более серьезные санкционные шаги. Зеленский призвал Трампа подумать о введении новых санкций и применить их, если Россия будет выступать за продолжение войны:

"Я попросил его перед его разговором с Путиным не принимать решений об Украине без нас. Для нас это принципиальные и очень важные вещи".

По словам Зеленского, уже после разговора с Путиным американский президент более часа говорил с ним, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, лидером Финляндии Александром Стуббом, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Украинский лидер пришел к выводу, что для Трампа важнейшим является достижение прямых переговоров между Киевом и Москвой. Тот будет ждать от Москвы "сигналов" о том, какими могут быть прекращение огня и их следующие шаги:

"Я попросил президента Трампа, что если видение российской стороны будет не поддержано украинской, то мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить. И чтобы Соединенные Штаты Америки имели возможность рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну".

Зеленский отметил, что это лишь общие вопросы, поэтому сейчас он проговаривает возможность введения серьезных, сильных санкций. Также рассматривается возможность новой встречи всех команд - США, Украины, России и европейских стран. Она может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Трамп поговорил с Путиным

Как известно, длительный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мог оставить ощущение разочарования как в Киеве, так и в европейских столицах.

Во время телефонного разговора Трамп сообщил о начале "немедленных" переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня, а также предложил Ватикан как площадку для мирных переговоров.

В Европе ожидали от президента США более четкой позиции - в частности, подтверждения предыдущего заявления о новых санкциях в случае отказа России от конструктивного диалога. Эти санкции должны были стать серьезным рычагом давления, но в разговоре с Путиным Трамп их не упомянул.

Кремлевский правитель, в свою очередь, назвал разговор "откровенным и содержательным" и снова напомнил о ряде требований к Украине, чтобы Россия согласилась на прекращение огня. Он не дал никаких обещаний о прекращении боевых действий, зато заявил о готовности "прорабатывать возможные параметры мирного соглашения".

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