Потепление уже не за горами.

В Украину мчится долгожданное потепление. Уже вскоре наша страна станет одной из самых теплых в Европе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и показала синоптическую карту на 22 мая.

"В четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 градусов и только на западе 23-го мая коварный атмосферный фронт освежит воздух до также, в принципе, комфортных +15...+20 градусов", - спрогнозировала она.

Сегодня же, по ее данным, в Украине еще будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. местами вероятны солнечные прояснения.

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Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 градусов, на Волыни, в Ровенской и Луганской областях +17...+20 градусов.

В Киеве сегодня местами также будут дожди, а днем около +15 градусов.

"Из ближайшего: умеренно тепло, еще теплее, в выходные, 24-25 мая, кратковременное похолодание, а потом снова тепло", - резюмировала синоптик.

На этой неделе в Украине сохранится весенняя погода с тенденцией к потеплению.

Как сообщила синоптик Наталья Птуха, температурный режим стабилизируется, хотя кратковременные дожди из-за атмосферных фронтов могут немного снижать дневные показатели.

Ночью ожидается +4°...+10°, а ближе к четвергу - до +14°. Днем сегодня +12°...+18°, 21-22 мая потеплеет до +19°...+24°.

На западе будет немного прохладнее (до +19°) из-за дождей и гроз, а на юго-востоке - солнечнее и теплее (до +24° и выше).

Возможно незначительное похолодание в выходные, но ночная температура останется стабильной.

В начале следующей недели прогнозируется возвращение дневных температур до уровня около +20°.

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