Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сказал, что телефонный разговор с Трампом был "несомненно победой Путина".

Европейские лидеры и Украина потребовали от России немедленно согласиться на прекращение огня, а президент США Дональд Трамп сосредоточился на том, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина взять на себя обязательство о 30-дневном перемирии. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Путин сопротивлялся этому, настаивая на том, что сначала должны быть выполнены условия.

Помощник Кремля Юрий Ушаков сказал, что Трамп и Путин не обсуждали сроки прекращения огня, но обсуждали обмен девяти россиян на девять американцев в рамках обмена пленными. Он сказал, что лидер США назвал перспективы связей между Москвой и Вашингтоном "впечатляющими".

Видео дня

При этом российские пропагандисты цитируют представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Москва и Киев столкнулись с "сложными контактами" для разработки единого текста меморандума о мире и прекращении огня.

"Нет никаких сроков и быть не может. Понятно, что все хотят сделать это как можно быстрее, но, конечно, дьявол кроется в деталях", - цитирует его агентство РИА Новости.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сказал, что телефонный разговор с Трампом был "несомненно победой Путина".

"Российский лидер отклонил призыв к... немедленному прекращению огня и вместо этого может продолжать военные действия, одновременно оказывая давление за столом переговоров", - сказал он.

Один человек, знакомый с разговором Трампа с украинскими и европейскими лидерами, сказал, что участники были "шокированы" тем, что Трамп не хотел давить на Путина санкциями.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала только, что разговор с Трампом был "хорошим" и "важно, чтобы США оставались вовлеченными".

Отмечается, что Путин, чьи силы контролируют пятую часть Украины и продвигаются вперед, твердо придерживается своих условий прекращения войны, включая вывод украинских войск из четырех украинских регионов, на которые претендует Россия. Он сказал, что меморандум, над которым Россия и Украина будут работать о будущем мирном соглашении, определит "ряд позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного мирного соглашения".

Разговор Трампа с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону вечером 19 мая. Это был третий телефонный разговор между президентами США и РФ после того, как Трамп повторно вступил в должность главы государства.

По итогам беседы Трамп заявил, что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня" и будут обсуждать условия мирного договора сами.

Путин сообщил, что Москва готова обсуждать с Киевом "меморандум о будущем мирном договоре".

Зеленский, комментируя идею Путина составить меморандум, заявил, что Украина не будет выводить войска с собственной территории, как того требует Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: