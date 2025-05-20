Артист также признался, хотел ли сын стать военным.

Известный украинский певец и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, где сейчас служит его старший сын Дмитрий и чем занимается.

Не секрет, что с начала полномасштабного вторжения 27-летний мужчина пошел в ВСУ. И хоть он не имел никакого военного опыта, все равно решил стать на защиту страны.

"Он не мечтал стать военным, закончил философский факультет, пренебрегал оружием, потому что считал, что это огромная человеческая тупость - иметь оружие, чтобы уничтожать другого. Но так или иначе пошел воевать. Он сапер, служил на северном направлении. Сейчас на офицерских курсах обучает саперов", - рассказал артист в интервью Апострофу.

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Валерий также признался, что во время полномасштабной войны он потерял немало знакомых и друзей.

"Мой сын пошел воевать со своим другом, который погиб. Было очень больно. Мой брат, который мобилизовался, уже не воюет, потому что был тяжело ранен. Много потерь у знакомых, соседей, одноклассников", - добавил Харчишин.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал, как отпускал сына на войну и что ему говорил.

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