Это одна из наименее развитых стран в мире с унитарной однопартийной президентской республикой, в которой никогда не проводились национальные выборы.

Хотя династия Ким в Северной Корее известна во всем мире, на африканском континенте также есть страны, где диктатуры нависают над страной.

Как пишет Daily Express, одна из таких стран, на побережье Красного моря, получила леденящее душу прозвище "Африканская Северная Корея".

Эритрея, расположенная на Африканском Роге, граничит с Эфиопией, Суданом и Джибути. Это одна из наименее развитых стран в мире с унитарной однопартийной президентской республикой, в которой никогда не проводились национальные выборы. Фактически, Исайяс Афеворк занимает пост президента с момента официального обретения Эритреей независимости в 1993 году. Однако недавно побывавший там турист сказал, что у него не было ожидаемого опыта, вместо этого назвав ее "Африканской Италией".

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Ютубер Джо Хаттаб посетил Эритрею в декабре 2024 года, которую он описал как "страну, где время, кажется, остановилось". Когда он прибыл в столицу, Асмэру, он сказал, что это город, где "чувствуется, будто время застыло, как будто вы попали в Италию 1930-х годов". Он сказал:

"Повсюду спагетти и пицца, маккиато, джелато и автомобили Fiat. Это не Италия".

Интересно, что автозаправочная станция Fiat Tagliero - самая известная достопримечательность Асмэры, которую местный гид назвал "Эйфелевой башней" Эритреи. Она была построена в 1938 году в колониальный период.

"Мы сейчас в Италии 1950 года?" - спросил пользователь YouTube. "Да, в Италии 1930-х годов", - ответил гид.

При этом страна находится далеко от Средиземноморья:

"Вы чувствуете, что страна почти пуста", - сказал пользователь YouTube, прогуливаясь по ее улицам, "как будто ее люди уехали, и здесь никого не осталось".

Важно, что границы современной Эритреи были установлены во время борьбы за Африку в конце 19-го и начале 20-го веков. Италия колонизировала Эритрею в 1890 году и удерживала ее до своего поражения во Второй мировой войне, когда Великобритания взяла под контроль управление.

По данным Human Rights Watch, Эритрея также имеет одну из худших государственных репутаций в мире в области прав человека. Свобода слова, печати, собраний и объединений в стране ограничены. Те, кто исповедует "незарегистрированные" религии, пытается бежать из страны или уклоняется от военной службы, подвергаются аресту и заключению в тюрьму.

Обязательная военная служба там была введена в 1995 году. Официально призывники - мужчины и женщины - должны служить не менее 18 месяцев. Служба включает шесть месяцев военной подготовки и 12 месяцев в течение обычного учебного года для завершения последнего года обучения в средней школе. Однако среди 200 сбежавших призывников средняя продолжительность службы составила 6,5 лет, а некоторые прослужили более 12 лет. Неявка на военную службу или отказ от несения военной службы караются лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет и до десяти лет соответственно.

Новости туризма

Дорогие элитные курорты часто не оправдывают ожиданий и оставляют после себя не очень приятные воспоминания. Об этом пишут пользователи популярного форума Reddit.

Так, участник форума написал, что его разочаровала Аруба - небольшой остров в Карибском море, являющийся самоуправляемой частью Королевства Нидерландов. Аруба особенно популярна у отдыхающих из США и Канады, но те, кто возвращаются с отдыха на Арубе, говорят, что он не стоил потраченных денег.

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