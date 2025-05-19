Уже со среды температура в столице повысится.

Во вторник, 20 мая, в Киеве ожидается последний прохладный день перед потеплением, весь со среды вернется 20-градусное тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +10°...+11°, а днем воздух максимально прогреется до +16°. Ожидается пасмурная погода, однако вероятны солнечные прояснения и может пройти небольшой дождь. Однако существенных осадков не будет.

Ощущение прохлады усилит ветер ,скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 741 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +15°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, дождь, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°, ливень.

В Тернополе 20 мая ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +8°...+14°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+14°, дождь.

В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +16°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +11°...+14°, ливень.

В Краматорске завтра будет пасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.

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