Во вторник, 20 мая, в Киеве ожидается последний прохладный день перед потеплением, весь со среды вернется 20-градусное тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +10°...+11°, а днем воздух максимально прогреется до +16°. Ожидается пасмурная погода, однако вероятны солнечные прояснения и может пройти небольшой дождь. Однако существенных осадков не будет.
Ощущение прохлады усилит ветер ,скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 741 миллиметров ртутного столба.
Погода 20 мая
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +15°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, дождь, ночью +7°, днем +18°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°, ливень.
В Тернополе 20 мая ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°, ливень.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
В Виннице завтра будет +8°...+14°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+14°, дождь.
В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.
В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +16°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +11°...+14°, ливень.
В Краматорске завтра будет пасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +16°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.