Валдис Домбровскис хочет, чтобы союзники активизировались, поскольку Бельгия продолжает блокировать выделение Киеву 185 млрд евро.

Европейская комиссия призывает союзников ускорить выплату кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Дело в том, что Бельгия мешает Евросоюзу передать Киеву замороженные российские активы, а этот кредит мог бы временно решить проблему финансирования.

Комиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью Euractiv сказал, что необходимо ускорить выплаты Украине по кредиту G7, согласованного в июне прошлого года, чтобы помощь Киеву перекрыть недостаток средств в начале 2026 года.

"Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы выяснить, можно ли перенести их поддержку на начало года. Этого может быть достаточно... для покрытия финансовых потребностей Украины в первом квартале следующего года, хотя это еще предстоит выяснить", - отметил комиссар.

ЕС уже выплатил свою долю кредита G7, которая составляет 18,1 млрд евро. Однако примерно 14 млрд евро из этого пакета должны предоставить США, Канада, Япония и Великобритания. По оценкам, в первом квартале 2026 года Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере 12 млрд долларов, а в целом только в следующем году Украине потребуется 72 млрд евро, а в 2027 - еще 64 млрд евро.

Стоит отметить, что кредит G7 использует доходы, полученные от замороженных российских активов. Сами же активы хранятся в брюссельском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Бельгия отказалась поддержать выплату Украине репарационного кредита за счет этих средств, если юридические и финансовые риски не будут распределены между другими странами ЕС.

Комиссар предупредил, что отдельное "переходное" решение Евросоюза по временному устранению бюджетного дефицита Украины "может оказаться необходимым", если переговоры с Бельгией не продвинутся до конца года.

Домбровскис подчеркнул, что ЕС необходимо "двигаться вперед, потому что потребности Украины в финансировании не только значительны, но и срочны".

"Мы не можем бесконечно обсуждать наши варианты. Нам нужно принимать конкретные решения", - подчеркнул политик.

Репарационный кредит для Украины - главные новости

Уже не первый день представители стран-членов Европейского Союза спорят о возможности предоставления Украине репарационного кредита за счет российских активов, замороженных в западных странах. На данный момент Бельгия - единственная страна, которая выступила против репарационного кредита.

Глава Euroclear Валери Урбен заявил, что бельгийский депозитарий, владеющий замороженными российскими активами на сумму 193 млрд евро, "не исключает" подачи иска против ЕС в случае принятия решения о конфискации этих средств.

В связи с упрямством Бельгии страны ЕС работают над планом "Б", чтобы Украина не осталась без денег в начале 2026 года, если не удастся договориться об использовании замороженных российских активов в пользу Киева.

