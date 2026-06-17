Экономика Украины будет расти медленнее, чем ожидалось: новый прогноз правительства

Базовый сценарий предполагает улучшение условий безопасности уже с 2027 года.

Кабинет министров ухудшил прогноз экономического роста Украины на 2026 год, однако несколько улучшил прогноз по инфляции.

Согласно обновленному Прогнозу экономического и социального развития на 2027–2029 годы, реальный валовой внутренний продукт в этом году увеличится на 1,6% против 2,4%, которые правительство ожидало ранее. Пересмотр прогноза связан с более значительными негативными шоками со стороны предложения для экономики, чем предполагалось.

В то же время прогноз инфляции на конец 2026 года был несколько улучшен. Ожидается, что потребительская инфляция в декабре по сравнению с декабрем предыдущего года составит 9,2% против ранее прогнозируемых 9,9%.

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Правительство объясняет это, в частности, переносом повышения отдельных тарифов на более поздний период, более высоким уровнем миграции, изменениями в структуре расходов бизнеса и способностью государства поддерживать стабильность гривни благодаря значительной международной финансовой помощи.

Также Кабмин пересмотрел оценку номинального ВВП на 2026 год до 10,1 трлн грн, тогда как предыдущий прогноз составлял 10,3 трлн грн.

Что касается прогноза на 2027–2029 годы, то правительство разработало его по двум сценариям в зависимости от ситуации с безопасностью.

Базовый сценарий предполагает улучшение условий безопасности уже с 2027 года. В таком случае экономика может вырасти на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028 году и на 6,7% в 2029 году. Инфляция в таком случае ожидается на уровне 8,9% в 2027 году, 6,9% в 2028 году и 5,1% в 2029 году (декабрь к декабрю предыдущего года).

Если же улучшение ситуации с безопасностью произойдет позже, темпы экономического роста будут ниже – 1,3% в 2027 году, 4,1% в 2028 году и 5% в 2029 году. Инфляция в таком случае составит 8% в 2027 году, 8,2% в 2028 году и 5,9% в 2029 году.

Экономика Украины – последние прогнозы

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала данные из Бюджетной декларации на 2027–2029 годы, разработанной правительством. Документ предусматривает сохранение социальных расходов, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а также дальнейшее привлечение значительных объемов международной финансовой помощи.

В базовом сценарии, предполагающем завершение активных боевых действий, инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара на конец года – 48,3 грн.

В Организации экономического сотрудничества и развития ожидают, чтотемпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году.

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