Сколько Путин платит за войну в Украине: аналитики назвали баснословные суммы

Аналитики оценили все расходы России и отметили, что основная их часть падает на обычных россиян, а не на главу Кремля.

По мере того, как война России против Украины затягивается, появляется главный вопрос - насколько дорого обходится это Кремлю.

Обозреватели Defense News Дэвид Хендерсон и Райан Салливан проанализировали и выяснили, что к настоящему времени цена составляет около $2,5 трлн.

"Это, конечно, не означает, что Путин понес большую часть этих расходов", - отметили обозреватели.

Видео дня

В отчете аналитиков Центра стратегических и международных исследований от января 2026 года указывается, что на войне против Украины уже убиты 325 тыс. россиян, еще 875 тыс. ранены или пропали без вести. Для сравнения, в 10-летней войне в Афганистане погибло около 15 тыс. советских военных.

Как экономисты оценивают потери и ранения

Экономисты рассчитывают оценки VSL (стоимость жизненного ресурса) путем анализа повседневных компромиссов, которые люди делают между доходом и изменениями вероятности смерти.

Десятилетия исследований экономистов показали, что американцы в среднем готовы платить около $140 за каждое снижение риска смертельного исхода на 100 тыс. человек. Это соответствует VSL в размере $14 млн (в ценах 2026 года).

"Но это для американцев. Каковы значения для россиян?", - задались вопросом обозреватели.

Потери России в живой силе

Они объяснили, что оценки VSL в разных странах напрямую зависят от дохода на душу населения. Например, 10-процентное увеличение дохода повышает VSL на 10%, а при снижении – наоборот. Доход на душу населения в России составляет 18,3% от дохода в США. Это позволяет предположить, что стоимость человеческих жизней россиян должна составлять приблизительно $2,6 млн.

"Таким образом, общие потери от ликвидации российских военных составляют: 325 000 x $2,6 млн = $845 млрд", - подсчитали обозреватели.

Что касается оценки потерь для 875 ты. раненых россиян, экономисты применяют аналогичные методы для оценки ущерба от травм. Министерство транспорта рекомендует использовать значение 10,5% от стоимости раненых для "серьезных" травм. Это составит около $270 тыс. на каждого раненого россиянина.

"Следовательно, общие потери от раненых российских солдат составляют: 875 000 x $270 тыс. = $236 млрд", - посчитали журналисты.

Финансовые потери России в Украине

К другим прямым военным издержкам относятся потери техники и финансирование военных операций (топливо и боеприпасы). Минфин России задокументировал такие потери: 12 000 танков, 24 000 бронированных боевых машин и 400 самолетов. Общие потери российской техники оцениваются в $125 млрд.

В отчете RAND от декабря 2023 года исследователи оценили оперативные расходы России в Украине в $3,1 млрд в месяц.

"Экстраполируя эту сумму на 4 года войны, получаем сумму $149 млрд оперативных расходов России", - отметили обозреватели.

Общее влияние войны на российскую экономику

После вторжения Россия столкнулась со многими экономическими трудностями. Международные санкции и массовый отток 650 тыс. россиян за границу усугубили экономические проблемы. Кроме того, различные международные организации заморозили финансовые активы на сумму $340 млрд. Более того, в отчете Всемирного банка от октября 2025 года задокументировано серьезное давление на текущую российскую экономику, включая годовую инфляцию в 9,5% и процентные ставки в 20%.

Отмечается, что пока аналитикам сложно получить точную оценку экономических потерь.

"Для упрощения задачи мы остановимся на исследовании, проведенном в июле 2025 года учеными из университета в Беркли... Их оценки показывают, что потери ВВП России после вторжения в среднем составляют $281 млрд в год. Используя эти значения, получаем совокупные потери ВВП в размере $1,124 трлн с момента вторжения", - написали обозреватели.

Они детализировали, что общие потери России, включая потери техники и оперативные расходы, а также потери ВВП, составляют около $2,5 трлн.

"Чтобы представить эту цифру в перспективе, отметим, что она превышает ВВП России в $2,2 трлн", - написали обозреватели.

Как эти потери соотносятся с выгодами

"Мы измеряем "выгоды" как захват украинских земель Путиным. По оценкам Института изучения войны, Россия с начала войны оккупировала около 72 519 кв км территории. Завоевание территории такого размера обошлось примерно в $90 млн за кв км в виде крови и материальных потерь.

"Эти издержки ложатся на россиян в основном через мобилизацию и снижение уровня жизни, и не ложатся в той же мере на самого Путина. Наполеону, изобретателю современной воинской повинности, однажды сказали, что запланированная операция обойдется слишком дорого", - подытожили обозреватели.

Потери России в Украине

24 февраля генерал армии Николай Маломуж сообщал, что Силам обороны Украины за четыре года войны удалось уничтожить более 1,2 млн оккупантов, это фактически численность двух российских армий.

"Силы обороны Украины на сегодняшний день уничтожили практически две российские армии, которые наступали на нашу страну (1 261 000 человек). На тот момент на нас наступала 650-тысячная армия. Сегодня ее нет", - сказал он

Вас также могут заинтересовать новости: