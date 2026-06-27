Экономика РФ получила мощный удар, но не от украинских дронов, – DW

Российская экономика погружается в то, что напоминает "идеальный шторм".

Удары украинских беспилотников по российским НПЗ создают проблемы для топливного рынка РФ, однако гораздо большей проблемой для Кремля в настоящее время является падение мировых цен на нефть после разблокирования Ормузского пролива. Именно этот фактор сильнее ударяет по нефтегазовым поступлениям в федеральный бюджет РФ, пишет DW.

Как пишет издание, массированные атаки украинских дронов существенно сократили производство бензина в России. По данным источников Reuters, в июне оно сократилось на 25% как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и с мартом 2026 года. Это привело к росту цен, ограничениям на продажу топлива в отдельных регионах и убыткам для нефтяных компаний.

Впрочем, авторы материала отмечают, что российский бюджет пока испытывает ограниченный эффект от этих атак. Причина заключается в особенностях налоговой системы: основные доходы формируются за счет налога на добычу полезных ископаемых, а не на переработку нефти. Из-за этого даже сокращение работы НПЗ не привело к существенному падению добычи, поскольку излишки сырой нефти просто перенаправили на экспорт.

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Однако после разблокирования Ормузского пролива мировые цены на нефть быстро вернулись к уровням, которые были до начала ближневосточного конфликта. И вот здесь Россия начала терять деньги по-настоящему. К тому же в США намекают на готовность возобновить санкции против российской нефти, приостановленные из-за иранской авантюры Трампа.

В этих условиях эксперт аналитического центра Brookings Робин Брукс предлагает союзникам Украины действовать более решительно. Чтобы ограничить экспорт российской нефти, он считает целесообразным запретить российскому "теневому флоту" проходить через Датские проливы – узкий морской коридор из Балтийского моря в Атлантический океан.

"Танкеры "теневого флота" ежедневно проходят прямо у ЕС под носом", – подчеркнул он.

Как отмечает DW, полная блокада российского "теневого флота" пока выглядит маловероятной из-за риска эскалации. В то же время даже более частые проверки судов, их задержания и более суровые штрафы могут существенно повысить стоимость обхода санкций и сократить доходы Кремля, которые используются для финансирования войны против Украины.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, весной Украина активизировала удары по Москве, и жители российской столицы впервые ощутили последствия войны – пожары, "нефтяной дождь" и атаки дронов. Это привело к дефициту топлива и большим убыткам для бизнеса, а также вызвало недовольство среди населения, которое жалуется на отсутствие предупреждений со стороны властей.

Политолог Андрей Колесников отмечает, что атаки стали новой реальностью для москвичей, но они не повлияли на позицию Путина, а лишь усилили настроения как противников войны, так и сторонников эскалации.

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