Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо с двухдневным визитом находится в Киеве.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо с двухдневным визитом находится в Киеве. По официальной информации пресс-службы ЕБРР, в рамках приезда запланированы встречи с высшим руководством страны.

Одной из тем переговоров, кроме озвученных официально, по информации СМИ, должно стать обсуждение будущей приватизации государственного «Ощадбанка».

Как сообщалось ранее, правительство максимально спешит с приватизацией «Ощадбанка». Обязательным условием для этого должно стать его присоединение к общей системе гарантирования. Для этого даже был подготовлен отдельный законопроект, который предусматривает предоставление максимально «льготных условий» присоединения банка к Фонду гарантирования. Если чиновники не откажутся от запланированного, за вхождение «Ощадбанка» в Фонд гарантирования заплатят все действующие банки, – говорится в публикации delo.ua.

По сути, ЕБРР втягивают в сотрудничество с финансово несостоятельным партнером, отмечают СМИ, параллельно ставя под удар устойчивость всей банковской системы страны. Журналисты отмечают, что такое стремительное "льготное" присоединение «Ощадбанка» к Фонду гарантирования, который сам до сих пор не может решить собственные проблемы долгов, достигающих 100 млрд грн, может обернуться дополнительной нагрузкой для остальных действующих банков.

"И чем руководствуется Фонд, беря на себя фактически неподъемную задачу - вопрос открытый", - пишут СМИ.

Соответствующий законопроект о приобретении акционерным обществом "Государственный сберегательный банк Украины" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, должен был рассматриваться 24 февраля на заседании Кабинета министров по инициативе Минфина. Тогда рассмотрение законопроекта было отложено.

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Автор: Григорий Бондарь