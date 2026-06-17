Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют в Украине на 18 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,93 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня несколько укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,93 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 51,94/51,96 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 июня остался на прежнем уровне и составлял 45,09 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,55 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне также не изменился и составлял 52,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,75 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 45 гривень за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составлял 52,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 51,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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