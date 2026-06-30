Бельгийский Euroclear судится с Центробанком РФ через €220 миллиардов

В Euroclear считают, что рассматривать это дело может только суд в Бельгии.

Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск против Центрального банка Российской Федерации в Брюссельский суд по делам предпринимательства. Как пишет The Brussels Times, предварительное судебное заседание состоялось 25 июня.

15 мая московский суд обязал Euroclear выплатить около 220 миллиардов евро компенсации. Учреждение хранит примерно 200 млрд евро российских активов, заблокированных из-за санкций, которые Европейский Союз ввел после полномасштабного вторжения России в Украину.

Впрочем, Euroclear настаивает, что московский суд не имел юрисдикции для рассмотрения этого дела. Адвокат компании в комментарии L'Echo назвал процесс, проходивший в закрытом режиме, "несправедливым" и "показательным судилищем".

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В Euroclear считают, что рассматривать это дело может только суд в Бельгии. Юристы учреждения также заявляют, что иск российской стороны является неприемлемым.

Издание напомнило, что в декабре лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро для финансирования потребностей, связанных с войной, в течение следующих двух лет. Это решение стало альтернативой конфискации российских активов, большинство из которых хранится именно в Euroclear. В то же время Евросоюз оставил за собой право использовать эти активы для погашения данного кредита.

Депозитарий Euroclear – последние новости

В конце мая Московский арбитражный суд поддержал требование Центрального банка РФ о немедленном исполнении решения в отношении бельгийской клиринговой системы Euroclear. Москва требует компенсацию за замораживание российских активов в Европе на сумму 18,17 трлн рублей – это примерно 252 млрд долл. При этом российские судебные решения не имеют юридической силы на территории Евросоюза. Европейское законодательство прямо защищает Euroclear от ответственности за выполнение санкционного режима ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что в июле 2026 года европейский депозитарий Euroclear планирует выплатить Украине очередной платеж из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро.

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