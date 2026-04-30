Обвал во всех отраслях: высокие цены на нефть не спасут экономику России

Даже военно-промышленный комплекс, который поглощает триллионы из бюджета, ушел в минус.

Российская экономика завершила первый квартал 2026 года в минусе. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на отчет Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

За январь–март ВВП сократился на 0,3% в годовом выражении, несмотря на рост в марте (+1,8%), которого оказалось недостаточно, чтобы перекрыть спад января (-1,8%) и февраля (-1,8%). Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года, и, как следствие, экономика потеряла треть роста, показанного в прошлом году (1%).

Экономическая динамика в России значительно ухудшилась в последние месяцы, констатирует эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Впервые с начала войны в рецессию скатилась несырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал: производство одежды упало на 13,9%, выпуск металлургии – на 10,1%. После ударов по НПЗ на 0,5% сократилось производство нефтепродуктов, второй год подряд в минусе производство продуктов питания (-0,2%).

Аналитики отмечают, что экономика замедляется абсолютно во всех отраслях – даже военно-промышленный комплекс, который съедает триллионы из бюджета, ушел в минус: выпуск "готовых металлических изделий", к которым статистика относит снаряды и бомбы, в первом квартале уменьшился на 0,8%.

Сейчас экономика вошла в своего рода "сумеречную зону", отмечает Клюге: с одной стороны – нарастающие внутренние проблемы, с другой – положительные эффекты от войны в Иране и взлетевших цен на нефть. Российский сорт Urals, который еще в начале года продавали по 40 долларов и выше, теперь стоит дороже 100 долларов за баррель. А это, по расчетам Центробанка РФ, принесет стране 58 млрд долларов дополнительной сырьевой выручки.

Но ждать ускорения экономического роста не приходится, считает российский "Сбербанк". Он ухудшил прогноз по темпам роста ВВП до 0,5–1%, повысил прогноз по инфляции (до 5–6%), а также сообщил, что бизнес впервые с 2022 года фиксирует падение оборотов.

Повышение цен на нефть, связанное с конфликтом с Ираном, может принести дополнительно 1-3 триллиона рублей в бюджет в 2026 году, но вряд ли исправит ситуацию в экономике, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Экономика сталкивается со значительными рисками, которых высокие цены на нефть не помогут избежать", – отметила эксперт.

