Стоимость такого блока оценивается в 270 тысяч долларов.

Майнер-одиночка у которого стоял старый ASIC всего на 6 TH/s, неожиданно добыл целый блок Bitcoin через сервис CKpool. За это он получил примерно 3,146 BTC - около 270 тысяч долларов. При такой мощности шанс найти блок примерно 1 к 180 миллионам.

Создатель CKpool Кон Коливас подтвердил, что майнер действительно работал через их сервис соло-майнинга. То есть он не делил награду с другими, как в обычных пулах, а забрал весь блок целиком.

Сеть Bitcoin сегодня настолько мощная, что маленькие установки почти не имеют шансов конкурировать с огромными майнинг-центрами. Сейчас общий хешрейт сети сотни экзахэшей, а этот майнер давал лишь крошечную долю от процента.

Видео дня

Такие сервисы как CKpool существуют как раз для таких энтузиастов, сервис позволяет попробовать соло-майнинг без настройки сложной инфраструктуры. Экономически это рискованное занятие - оборудование ест электричество, а вероятность награды практически нулевая.

Тем не менее чудеса случаются. По данным CKpool, это всего 308-й блок, добытый таким способом с момента запуска сервиса в 2014 году.

Ранее мы рассказывали, что крупнейшие майнеры биткоина уйдут от криптовалют к обработке данных для ИИ. По словам директора Bitfarm, продажа мощностей ИИ-компаниям принесёт больше прибыли, чем все годы майнинга.

Вас также могут заинтересовать новости: