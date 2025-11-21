'Худший месяц': биткоин движется к самому большому падению с 2022 года, - Bloomberg

Несмотря на приверженность Белого дома к криптоиндустрии, биткоин теряет свои позиции.

В ноябре биткоин потерял около 23% своей стоимости, что является самым большим месячным падением с июня 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в пятницу биткоин упал на 6,4% до 81 629 долларов, после чего криптовалюта восстановила свои позиции. В 7:42 утра в Лондоне она торговалась по 84 166 долларов. В то же время вторая самая популярная криптовалюта эфир упала на 7,6% до уровня ниже 2700 долларов.

Несмотря на приверженность Дональда Трампа и ряда других институтов к криптоиндустрии, биткоин обвалился более чем на 30% от своего рекордного максимума, установленного в начале октября.

Падение продолжается после масштабной волны ликвидаций фьючерсных позиций 10 октября, приведшей к потере примерно 1,5 триллиона долларов от совокупной рыночной стоимости всех криптовалют. К тому же только за последние сутки было ликвидировано еще 2 млрд долларов кредитных позиций.

"Настроения на рынке чрезвычайно плохие. Похоже, на рынке появился принудительный продавец, и непонятно, насколько это серьезно", - отметил портфельный менеджер австралийского хедж-фонда Apollo Crypto Пратик Кала.

Как писал УНИАН, 6 октября самая популярная криптовалюта биткоин достигла рекордного уровня в более 126 000 долларов. Впрочем, уже 10 октября рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов из-за заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и усилении контроля за экспортом программного обеспечения.

5 ноября биткоин впервые с июня опустился ниже отметки в 100 000 долларов, что более чем на 20% ниже рекорда, достигнутого месяц назад.

18 ноября биткоин впервые за семь месяцев опустился ниже 90 000 долларов. Это стало свидетельством того, что интерес инвесторов к рискованным операциям на финансовых рынках иссякает.

