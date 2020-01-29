Эксперт объяснил, может ли коронавирус повлиять на экономику Украины

По оценке эксперта, украинская экономика не является "очень интегрированной" в мировую.

Мировые события не очень существенно влияют на украинскую экономику.

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Такое мнение высказал экономист Евгений Невмержицкий, комментируя вопрос, как распространение коронавируса влияет на мировую экономику и украинскую, в частности, передает «Обозреватель».

"Вряд ли это повлияет на Украину, и причина здесь общая. Это будет происходить из-за того, что и другие мировые события не влияют на украинскую экономику. У нас экономика очень интегрирована в мировую, она развивается больше от внутренних факторов. Вся эта информационная волокита и хайп продлятся не более двух недель. Инфоповод будет спадать, и внимание к этому вопросу и опасения также будут снижаться. Так будет происходить потому, что такова природа этого вируса", - заявил Невмержицкий.