Деньги есть: министр соцполитики рассказала, что будет с выплатами больничных и декретных

Министр рассказала, как формируются деньги Фонда социального страхования.

Министр социальной политики Юлия Соколовская заверила, что выплаты больничных и декретных не прекращались и прекращать их никто не планирует.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

"На этой теме было куча манипуляций на прошлой неделе. Деньги есть, они и были. Как формируются деньги Фонда соцстраха. Это единый социальный взнос, которые все платят. То есть средства формируют ежедневно, поступающие в Фонд пенсионного и социального. С начала января эти поступления превышали плановые. У нас были дополнительные поступления, которые не были технически внесены в сам бюджет. Вчера мы на правительстве приняли постановление, которым измененили сам бюджет, увеличили доходы на эту сумму, которая поступает сверх плана", - рассказала министр.

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По ее словам, это было техническое решение. Она заверила, что сбоев в выплатах не будет.

"Выплаты на самом деле продолжаются и все движется", - подчеркнула Соколовская.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования 20 ноября, сообщил о приостановлении финансирования выплат застрахованным лицам в связи с исчерпанием сметных назначений согласно бюджету.

Почти одновременно Министерство социальной политики Украины заявило о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования Евгением Баженковым, который является фигурантом уголовного дела о незаконных действиях с имуществом фонда при содействии государственного регистратора, который незаконно указал его в госреестре руководителем фонда.

Баженков был уволен с должности в 2018 году по инициативе тогдашнего министра соцполитики за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта фонда. После возбуждения уголовного дела Баженков обратился в суд, и в ноябре этого года Печерский суд Киева восстановил его в должности.