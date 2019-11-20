ЕЦБ лишил лицензии австрийский Meinl Bank за отмывание денег из Украины

Решение вступило в силу сразу после его опубликования.

Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в оффшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Читайте такжеЗадержание главы "Укрэксимбанка": банкира подозревают в отмывании денег топ-чиновников времен Януковича

«Европейский центробанк отозвал лицензию по осуществлению банковской деятельности в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября», - говорится в сообщении Управления финансовых рынков Австрии (FMA), передает finclub.

Отмечается, что решение вступило в силу сразу после его опубликования.

Также сообщается, что надзор по Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA.

«Однако ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков», - сказано в сообщении.

При этом Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение ЕЦБ.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева утверждает, что австрийский Meinl Bank был крупнейшим посредником в отмывании денег в Украине, однако все сообщения и предостережения НБУ по поводу этого «странного» частного банка были проигнорированы Центробанком Австрии.

«Мы обнаружили, что половина банков имеют корреспондентские счета в иностранных валютах в совершенно странных банках, и одним из этих абсолютно странных банков был Meinl Bank», - заявила она в интервью австрийскому журналу Profil.

По словам Гонтаревой, еще до прихода в НБУ она знала об этой схеме «back-to-back», которую часто используют для отмывания средств, «однако я не осознавала, насколько велика проблема».

Она также сообщила, что в целом украинские банки имели активы в иностранной валюте в «странных» иностранных банках на сумму около 2 млрд евро, половина из которых - в Meinl Bank в Вене: «Meinl Bank был не единственным иностранным банком. Но он был лидером, возможно миллиард долларов, а может меньше».

Гонтарева отметила, что проблема с Австрией заключалась еще и в том, что в тот день, когда в Украине закрывали очередную «прачечную» для отмывания денег, деньги из этого банка переводились на корреспондентский счет в Meinl Bank, откуда потом исчезали в рамках операций back -to-back.

Напомним, в феврале 2019 стало известно, что антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года.

Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не назвали, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве речь шла об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации.

В частности, из Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн - из Терра Банка, $39,5 млн - из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро - из «Городского коммерческого банка» и $44 млн - из банка «Киевская Русь».

В Фонде гарантирования также сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и 75 млн евро. До списания денег таким образом накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков.

16 ноября СБУ и ГПУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывших главы правления и финансового директора Пивденкомбанка по факту растраты $38 млн.