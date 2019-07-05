Нефедов считает необходимым ликвидировать фискальный перекос на таможне
Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов считает необходимым ликвидировать существующий на сегодня фискальный перекос на украинской таможне, чтобы работники ведомства концентрировались в основном не на процессе сбора средств и наполнения государственного бюджета, а на обеспечении безопасности и содействии международной торговле.
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Об этом Нефедов сообщил в ходе сегодняшнего заседания правительства, представляя свой план реформирования украинской таможни.
"Не менее важным является борьба с фискальным перекосом на таможне. Конечно, наполнение бюджета – это супер важно. Но таможенник это все-таки не человек, который занимается только сбором средств в бюджет, но и вопросами таможенной безопасности и содействия торговле. Таможня должна находить здоровый баланс между этими вещами, чтобы честный бизнес работал быстро и эффективно», - отметил Нефедов.
В числе своих приоритетов на посту главы таможенной службы он также указал необходимость создания электронной таможни и синхронизации ее работы с таможенными органами других государств с целью устранения коррупции.
Кроме того, Нефедов считает необходимым обновить инфраструктуру для ускорения процессов оформления экспортно-импортных операций, а также гармонизировать украинское законодательство в таможенной сфере в соответствии с нормами и стандартами Евросоюза.
Также глава таможни настаивает на необходимости пересмотра зарплаты таможенников в сторону увеличения.
"Нужно создать достойные условия для таможенников и пересмотреть их зарплату. Это не есть проблема исключительно таможни, это есть проблема госслужбы. К сожалению, качественные кадры покинули таможню. Почти уничтожены все возможности относительно разработки IT-продуктов", - добавил чиновник.
Нефедов также анонсировал изменения организационной структуры таможенной службы и выразил надежду, что эта инициатива найдет поддержку у депутатов.
Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.
По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.
17 мая новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию.
В свою очередь, конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака. В конце июня конкурс был разблокирован апелляционным судом и проведен его заключительный этап. Победителем конкурса стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, который был утвержден правительством в данной должности 5 июля.