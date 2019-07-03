Нефедов хочет в разы сократить количество таможен

Также он подчеркнул, что очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников.

Максим Нефедов, который победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы, считает, что количество таможен должно быть сокращена с нынешних 26 до пяти-шести.

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Об этом сообщает Экономическая правда.

"Сейчас у нас 26 таможен. Это чрезмерное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть. В чем сложность? У нас трудовое законодательство требует согласования всех действий с руководителем. Если человек увольняется, ему нужно, чтобы руководитель его уволил приказом. Если будет единый руководитель, который будет вынужден подписывать все больничные, отпуска и кадровые решения, это будет ад", - заявил он.

Нефедов подчеркнул, что "очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников", но, по его словам, сейчас это физически невозможно.

"Это будет постепенный целостный процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты — годовые, трехлетние, пятилетние", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня победителем конкурсного отбора на должность руководителя новой таможенной службы стал Максим Нефедов, который на то время занимал должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.