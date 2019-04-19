Украина попала в ТОП-6 самых несчастных экономик мира - рейтинг Bloomberg

Лидером экономического антирейтинга стала Венесуэла, второе место досталось Аргентине, а замыкает тройку ЮАР.

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг самых несчастных экономик мира - Misery Index, отражающий положение дел по состоянию на 2019 год.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Индекс Misery Index рассчитывается путем суммирования прогнозируемой инфляции и безработицы в конкретной стране. Исходные данные специалисты Bloomberg брали из открытых реестров Международного валютного фонда, правительственных структур и собственных исследований", - говорится в сообщении.

Лидером снова оказалась Венесуэла - уже пятый год подряд. "Индекс несчастности" для Венесуэлы выражается семизначным числом. В Венесуэле несколько лет продолжается тяжелейший экономический кризис, который начался после резкого падения цен на нефть в конце 2014 года. Официальную статистику по инфляции власти Венесуэлы перестали публиковать еще в 2016 года, поэтому для составления рейтинга Bloomberg использовал экспертные оценки. На втором месте находится Аргентина, а замыкает тройку - ЮАР.

Что касается Украины, за год наша страна опустилась в этом антирейтинге на одну позицию, заняв шестое место после Турции и Греции. Увы, прогноз на этот год особо неутешителен. Ожидается, что мы останемся на шестой позиции, несмотря на снижение индекса с 19,7 до 17,3.

Странами с самыми счастливыми экономиками, исходя из прогнозируемых на 2019 год значений инфляции и безработицы, можно считать Таиланд, Швейцарию и Сингапур - они первые с конца рейтинга Misery Index.