Ситуация с энергоснабжением ухудшится зимой, когда потребление бесспорно возрастет.

Жара летом может привести к увеличению энергопотребления, а ремонт атомных энергоблоков – сократить генерацию. Впрочем, солнечная генерация, которая составляет большинство возобновляемой энергетики в Украине, пока помогает сокращать дефицит. Однако самое тяжелое ждет зимой, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на собеседников.

Отмечается, что массированные атаки на энергетические объекты в апреле и в начале мая привели к тому, что отключения начались весной, и отказ от них в ближайшем будущем никто не прогнозирует.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что летняя жара может усугубить положение. В начале мая он сообщал, что российская агрессия лишила Украину более 70% объектов генерации.

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"Ситуация летом может значительно ухудшиться, поскольку многие атомные блоки выйдут в плановые ремонты. Это с одной стороны. С другой, у нас может увеличиться потребление из-за жары и большего использования холодильников в торговых точках, на складах, а также кондиционеров в квартирах, в офисных домах и торговых центрах", – прогнозирует он.

В "Укргидрометцентре" на запрос "Радио Свобода" сказали, что не дают прогнозов на то, какой будет температура летом – приблизительный прогноз на июнь планируют опубликовать в конце мая.

Из положительных для энергосистемы факторов летом – производство солнечной электроэнергии, которая позволяет сократить дефицит днем. Но Омельченко отмечает, что это усиливает зависимость ситуации в энергетике от природных условий. В облачную погоду производство СЭС, на которые приходится 75% возобновляемой энергетики в Украине, резко сокращается.

Ночные отключения связаны еще и с тем, что тепловые электростанции, поврежденные атаками 2022-2023, до сих пор не все удалось восстановить, говорит соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр" Ольга Кошарная.

Она объясняет, что при нормальных условиях атомная энергетика обеспечивала более 50% потребностей Украины, работая круглосуточно. Тепловые и гидроэлектростанции подключались в пиковые часы. Зато после российской оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 6 тысяч мегаватт генерации из 13,7 имеющихся – почти половину. Это увеличило нагрузку на тепловую и гидрогенерацию, но последние атаки России не обошли и их: в частности, удар в марте сильно повредил Днепровскую ГЭС, максимальная мощность которой – 1500 мегаватт.

"Гидрогенерация, по моим подсчетам, 60% потеряла. То есть ситуация очень тяжелая, летом будет еще тяжелее и обстрелы эти не последние. Поэтому я никого не успокаиваю, я сама очень тщательно готовлюсь", – рассказывает Кошарная.

Эксперт объясняет, что графики ремонтов энергоблоков также конфиденциальны, поэтому неизвестно, когда именно они вернутся в работу. По ее данным, сейчас выведены в ремонт три атомных энергоблока из девяти, находящихся на свободной территории Украины. Однако, даже если "атомка" будет работать на полную мощность, РФ может снова начать обстреливать трансформаторные подстанции АЭС.

В то же время Владимир Омельченко добавляет: "нет никаких сомнений", что ситуация с энергоснабжением ухудшится зимой, когда потребление неизбежно возрастет: "В то же время украинская энергетика не сможет восстановить (до зимы – ред.) все повреждения, которые произошли в течение предыдущих двух месяцев, с 22 марта, когда начался массированный обстрел энергетической инфраструктуры".

Омельченко подчеркнул, что для всех регионов вводятся примерно одинаковые лимиты потребления, в то же время в Киеве больше критической инфраструктуры, которая имеет общегосударственное значение. Это означает большие ограничения для населения. "Возможно, нужно доводить отдельные лимиты для населения, чтобы население имело примерно одинаковый уровень энергообеспечения. Если этого не сделать, то будет очень кризисная ситуация в Киеве в осенне-зимний период", – предполагает он.

Проблемы в энергетике

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики отключения света в Украине могут применяться не только летом, но и зимой.

В Украине уже повысили тарифы на электроэнергию для бизнеса. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию для бизнеса.

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