Отмечается, что на восстановление поврежденных электростанций уйдут не дни и не недели.

Графики отключения света в Украине могут применяться не только летом, но и зимой. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В эфире "Суспільного" он отметил, что зимой потребление электроэнергии обычно растет. И украинцы должны готовиться к возможным отключениям на бытовом уровне.

"Могу сказать, что нас ожидает непростая зима. Эта зима может быть непростой, потому что зимой потребление растет, и даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодняшний день существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", – объяснил Кудрицкий. Видео дня

Он также отметил, что на восстановление поврежденных электростанций уйдут не дни и не недели. Речь идет о месяцах, а для некоторых энергоблоков восстановление займет годы.

"Ожидать, что у нас будет какое-то стремительное увеличение генерации в энергосистеме в ближайшие недели – не стоит. В ближайшие месяцы дефицит будет сохраняться. И время от времени он будет достигать таких значений, что импортом и аварийной помощью его нельзя будет перекрыть. Поэтому к отключениям надо быть готовыми. Это не блэкауты, это контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы", – добавил Кудрицкий.

Отключение света в Украине: последние новости

Отключения света могут существенно ударить по оборонной промышленности Украины. Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что такие ограничения замедляют производство, и оно становится дороже.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что свет в Украине будут выключать до тех пор, пока не восстановится генерация. По его словам, вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: