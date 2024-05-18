Украина потеряла около половины своей электрогенерации, и это невозможно восстановить за несколько месяцев.

Украина войдет в зиму с ощутимым дефицитом электроэнергии, даже если погода будет теплой. Страна потеряла около половины своей электрогенерации, и восстановить все это за несколько месяцев будет невозможно, пишет The Washington Post.

С марта Украина пережила пять волн массированных российских ударов по энергетике. По словам гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, последняя атака, 8 мая, была особенно разрушительной, потому что все ракеты достигли своих целей без помех со стороны ПВО и вывели из строя еще три электростанции.

"Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение - то есть мы можем потерять все, если у нас не будет надлежащих систем ПВО", - сказал Тимченко.

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Если в прошлом году украинская ПВО смогла перехватить большую часть российских ракет и дронов, то в этом году из-за задержки с американской помощью россиянам удалось нанести масштабный ущерб энергосистеме Украины.

По мнению члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, зима будет, несомненно, тяжелой, вопрос лишь в том, насколько. По его словам, из-за ударов россиян Украина потеряла около восьми гигаватт электроэнергии, что приближается к половине того, что нужно стране в периоды пиковой нагрузки.

"Этот [дефицит] можно существенно уменьшить, но не настолько, чтобы его можно было сократить вдвое или даже искоренить. То есть дефицит в электросистеме будет, даже если зима будет теплой", - говорит Бойко.

В прошлом году россияне били преимущественно по энергораспределительной сети, поэтому расходы компании ДТЭК на ремонт и восстановление оборудования составили около 120 миллионов долларов. На этот раз расходы будут выше, поскольку теперь россияне взялись уничтожать сами электростанции.

По оценкам Тимченко, на замену уничтоженных турбин, генераторов и диспетчерского оборудования компании ДТЭК нужно потратить около 350 миллионов долларов. И это с учетом, что частично удастся обойтись подержанным оборудованием с европейских электростанций.

Тимченко надеется, что украинская энергосистема сможет пережить следующую зиму и избежать катастрофы, если энергетики выполнят все, что они задумали. Но для этого Украине нужна поддержка Запада, в том числе по усилению ПВО.

Ситуация в украинской энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, в Укрэнерго прогнозируют, что отключения света в Украине могут продолжаться до конца лета. По словам Юрия Бойко, даже при условии привлечения импорта и аварийной помощи, энергетики вынуждены вводить аварийные отключения света.

По словам энергетического эксперта Андрея Закревского, полный блэкаут в Украине невозможен, ведь остается атомная генерация энергии. Но ее не хватает для покрытия потребительских пиков.

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