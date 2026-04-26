Будет ли прекращение огня вблизи ЗАЭС: в МАГАТЭ ответили

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси надеется на достижение в ближайшее время перемирия между Украиной и РФ вблизи Запорожской АЭС. Это необходимо для ремонта основной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гросси заявил в комментарии журналистам.

"Мы очень близки к этому. Остались лишь некоторые детали относительно того, когда и как долго это может быть", – отметил глава агентства.

Он отметил, что Украина и Россия уже пять раз договаривались о прекращении огня для ремонта линий электропередач, питающих ЗАЭС.

"Мы знаем, как это делать, и я уверен, что сделаем это снова", – подчеркнул Гросси.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля ЗАЭС снова временно лишилась всего внешнего питания. Это 14-й зафиксированный случай с начала полномасштабного вторжения России.

Кроме того, продолжаются переговоры о будущем статусе ЗАЭС. По словам президента Владимира Зеленского, США предлагают по 33% дивидендов Украине, РФ и США. Вашингтон, как пояснил президент Украины, согласно этому предложению, должен выступать главным менеджером этого совместного предприятия.

