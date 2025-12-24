По словам главы государства, Украина не против делить электроэнергию со станции, но только с США.

Вашингтон предлагает, чтобы Запорожская АЭС совместно эксплуатировалась Украиной, США и Россией, но Киев не хочет видеть Кремль в составе совместного предприятия по использованию атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"На сегодня выглядит это так. США предлагают "33% на 33% на 33% на 33%". И американцы - как главный менеджер этого совместного предприятия", - пояснил глава государства, добавив, что все стороны, включая Россию, в случае согласования предложения будут получать дивиденды от деятельности такого совместного предприятия.

По словам Зеленского, страна-агрессор убеждена, что Украина не имеет серьезных возможностей помешать РФ возобновить работу ЗАЭС.

"Они будут привязывать работу этой станции к гуманитарному аспекту, к тому, что есть вот люди на временно оккупированных территориях, а у людей нет воды, нет электричества. Они будут говорить, что давайте восстановим дамбу, давайте мы запустим электричество. И поэтому партнеры говорят, что хотят совместный механизм управления этим объектом, потому что россияне все равно считают, что будут этот объект эксплуатировать", - добавил глава государства.

Он дал понять, что не поддерживает это предложение.

"Понятно, что для Украины это звучит очень неудачно и не совсем реалистично. Как можно иметь совместную коммерцию с россиянами после всего?", - поинтересовался Зеленский.

Зато Украина предлагает США совместно эксплуатировать ЗАЭС.

"Наше компромиссное предложение таково: Запорожская электростанция эксплуатируется совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина. 50 на 50. Но 50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по 50% - США самостоятельно определяет свое распределение. Мы считаем, что это наша станция, наши люди там будут работать, и мы с американцами понимаем, как построить совместное управление", - пояснил Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что ЗАЭС не сможет нормально работать без восстановления плотины Каховской ГЭС и вообще на перезапуск станции нужны немалые средства.

"Восстановление станции - это недешевый проект. Надо восстановить дамбу, потому что без дамбы, которая была уничтожена россиянами, ЗАЭС все равно не может нормально работать. Надо восстановить саму станцию. И туда, и туда нужны инвестиции. Надо демилитаризовать территорию станции. Есть город Энергодар, который сейчас оккупирован. То есть много вопросов, которые надо решить, чтобы станция могла работать. Но если Америка сможет это решить, то такой актив может работать 50 на 50 с Америкой", - добавил Зеленский.

На вопрос, каким образом будет формироваться менеджмент совместного предприятия по эксплуатации ЗАЭС, украинский лидер отметил, что это "может быть украинская команда и американский топ-менеджмент". При этом он снова дал понять, что категорически против вхождения РФ в состав предприятия по эксплуатации ЗАЭС.

Президент Украины указал, что для возобновления работы станции из Энергодара, где находится ЗАЭС, также должны быть выведены российские войска.

Оккупация Запорожской АЭС - последние новости

ЗАЭС с 2022 года находится под российской оккупацией. Россия, по данным российских СМИ, работает над полноценным восстановлением работы станции. 9 июня стало известно, что оккупанты якобы нашли способ получения воды для полноценной работы Запорожской АЭС. Как пояснил глава "Росатома" Алексей Лихачев с этой целью начал строительство плавучей насосной станции.

В конце мая стало известно о строительстве ЛЭП для подключения ЗАЭС к энергосистеме РФ. Впрочем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси убежден, что станция не сможет возобновить работу в ближайшее время.

