Эксперт подчеркнул, нельзя допустить подключения ЗАЭС к российской энергосистеме.

При желании, Россия может отремонтировать поврежденную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, максимум за два дня. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

Специалист отметил, что Россия врет, обвиняя Украину в повреждении ЛЭП. По его словам, это сознательный саботаж россиян (и это подтверждается спутниковыми снимками) с целью переподключения ЗАЭС к собственной энергосистеме.

"Потеря питания произошла не из-за обстрела со стороны Украины, как утверждает Россия. Мы можем доказать, что это все дезинформация и саботаж",- отметил он.

Эксперт считает, что, несмотря на это, повреждения не являются существенными, и оккупанты смогут быстро их устранить, если пожелают.

"Это означает, что Россия может отремонтировать эту линию за считанные часы, возможно за день, возможно, максимум, за два дня. Это почти так, будто они имеют в руках выключатель", - отметил Ян Ванде Путте.

Говоря о возможности подключения ЗАЭС к российской энергосистеме и старта ее эксплуатации под контролем РФ, Ян Ванде Путте отметил, что этого нельзя допустить ни в коем случае. Потому что россияне не знают, как обращаться со станцией и могут вызвать ядерную катастрофу.

"Никакого возобновления работы ядерного реактора под контролем России! Это приоритет номер один. Россия должна покинуть Украину", - добавил он.

Ян Ванде Путте также подчеркнул, что единственным безопасным сценарием для ЗАЭС является возвращение ее Украине.

"Только победа Украины является единственным фактором, который может снова сделать этот реактор таким, что может эксплуатироваться Украиной. Электросеть Украины в целом должна снова стать стабильной. И это также важно для других действующих атомных электростанций в Украине: в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске", - подытожил эксперт.

Запорожская АЭС в оккупации

Как сообщал УНИАН, 23 сентября ЗАЭС прекратила получать питание от энергосистемы Украины и работает от дизельных генераторов.

В то же время эксперты успокаивают, отмечая, что несмотря на длительное отсутствие внешнего питания станции, риск радиационной аварии остается минимальным и добавляют, что РФ стремится запитать станцию от собственной энергосистемы.

Вместе с тем накануне глава российской компании "Росатом" Алексей Лихачев заявил о возможности прекращения боевых действий для ремонта двух поврежденных линий, через которые ЗАЭС получала питание от энергосистемы Украины.

