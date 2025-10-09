Процесс восстановления внешнего электроснабжения начался через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что после проведенных с представителями Украины и России консультаций начался процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции.

Об этом МАГАТЭ информирует в сети Х и на официальном сайте со ссылкой на генерального директора Агентства Рафаэля Гроси.

Работа начата "после частых контактов с обеими сторонами в течение последних недель", говорится в сообщении:

Видео дня

"После интенсивных консультаций начался процесс восстановления внешнего электроснабжения - через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".

В МАГАТЭ отметили, что основное внимание уделялось созданию необходимых условий безопасности для проведения ремонтных работ на поврежденных участках линий электропередач 750 киловольт (кВ) "Днепровская" и 330 кВ "Ферросплавная-1". Как уточнили в МАГАТЭ, они расположены на противоположных сторонах линии фронта вблизи ЗАЭС.

"Хотя еще понадобится некоторое время, прежде чем восстановится подключение ЗАЭС к сети, обе стороны конструктивно сотрудничают с нами для достижения этой важной цели ради ядерной безопасности. Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации в этом отношении", - отметил Гросси.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на Запорожской АЭС произошел блэкаут. С тех пор станция питается от дизельных генераторов и отключена от питания из украинской энергосистемы.

В Госатомрегулирования отмечают риски возникновения ядерной аварии в случае дальнейшего отсутствия внешнего питания станции и исчерпания запасов топлива для дизельных генераторов, поскольку начнет повышаться температура воды в реакторе.

В МАГАТЭ подтвердили, что действия оккупантов на ЗАЭС представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего региона. Если резервные системы питания полностью отключатся, тогда возникнет угроза расплавления ядерного топлива, предупредили в Агентстве.

ЗАЭС находится под российской оккупацией с 2022 года, и это не первая внештатная ситуация на ней, но наиболее длительная.

Вас также могут заинтересовать новости: